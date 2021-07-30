В модернизацию "Автоприбора" планируется вложить около 3 миллиардов рублей

29 июля и.о. губернатора Александр Ремига провел рабочее совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов. Прошло оно на базе научно-производственного комплекса "Автоприбор" во Владимире.

В ходе совещания генеральный директор предприятия Татьяна Диесперова рассказала, что с 2018 года они проводят широкомасштабную модернизацию "Автоприбора". Компания выпускает более 500 видов изделий, запчастей и комплектующих для автопрома. В прошлом году завершился 1 этап модернизации, в рамках которого было инвестировано порядка 2 млрд рублей собственных средств. Сейчас проходит 2 этап модернизации предприятия. Планируется полностью обновить существующие производственные линии, установить современное оборудование, наладить выпуск новой продукции, расширить штат сотрудников. Инвестиции в проект превысят 3 млрд рублей, завершить его планируется к 2024 году.