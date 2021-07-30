В Гусь-Хрустальном внук обвиняется в краже денег со счета своего дедушки

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в декабре минувшего года в полицию города хрусталя обратился местный житель, рассказавший о пропаже денег с его банковского счета.

В ходе работы оперативники заподозрили в хищении его 22-летнего внука, который вскоре признался, что действительно совершил кражу у своего деда.

По версии следствия и по признанию самого парня, он знал, что его дедушка использует кредитную карту. Поэтому когда тот уснул, внук просто взял его кредитку и настроил нужную услугу на своем мобильном телефоне. После этого парень перевел деньги со счета деда, обналичил и потратил их. В общей сложности со счета «ушло» 20 тысяч рублей.

В скором времени уголовное дело, возбужденное по статье «Кража с банковского счета», начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.