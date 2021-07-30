На Владимирскую область надвигается гроза с градом

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах возможен град, ветер северо-западный. Порывы ветра могу достигать 15-20 метров в секунду. В девять часов вечера может выпасть больше 4 мм осадков.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения.

Нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Жителей области просят не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.