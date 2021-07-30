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Здоровье30 июля 2021 10:23

Во Владимирской области 30 июля коронавирусом заболели 207 человек

Во Владимире больше 50 случаев
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На территории Владимирской области на 10 часов утра 30 июля 2021 года лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 53 сл. в г. Владимире, 22 сл. в Муромском, 21 сл. в Ковровском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 11 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Собинском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 019 случаев заболевания (10143 сл. в г. Владимире, 5083 сл. в Гусь-Хрустальном, 4651 сл. о. Муром, 3276 сл. в Ковровском, 2421 сл. в Александровском, 2385 сл. в Петушинском, 1762 сл. в Юрьев-Польском, 1789 сл. в Вязниковском, 1813 сл. в Кольчугинском, 1682 сл. в Суздальском, 1365 сл. в Собинском, 1377 сл. в Киржачском, 1227 сл. в Меленковском, 991 сл. в Камешковском, 985 сл. в Гороховецком, 853 сл. в Селивановском, 687 сл. в Судогодском, 529 сл. в г. Радужном).