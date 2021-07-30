Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 9:48

Во Владимире начались работы по ремонту троллейбусных линий

Утром 30 июля они начались в Добром, а затем переместятся в центр города
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает администрация города Владимира, на улице Комиссарова с обеих сторон началась плановая замена контактной сети троллейбусного транспорта. Вопреки слухам, речь вовсе не идет о ликвидации маршрута №12, а всего лишь об обновлении проводов.

Такие же работы проведут от улицы Гагарина до Золотых Ворот.

- Однако на участке Большой Московской, чтобы не создавать помех автомобилям и не прерывать работу троллейбусов, работы будут производиться в ночное время, - уточнил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Все ремонтные работы «Владимирпассажиртранс» планирует завершить до ближайшего воскресенья.