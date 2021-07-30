Во Владимире начались работы по ремонту троллейбусных линий

Как сообщает администрация города Владимира, на улице Комиссарова с обеих сторон началась плановая замена контактной сети троллейбусного транспорта. Вопреки слухам, речь вовсе не идет о ликвидации маршрута №12, а всего лишь об обновлении проводов.

Такие же работы проведут от улицы Гагарина до Золотых Ворот.

- Однако на участке Большой Московской, чтобы не создавать помех автомобилям и не прерывать работу троллейбусов, работы будут производиться в ночное время, - уточнил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Все ремонтные работы «Владимирпассажиртранс» планирует завершить до ближайшего воскресенья.