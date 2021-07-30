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Общество30 июля 2021 9:39

Под Муромом на Оке речники проводят очистку береговой линии

Технический флот проводит работы сразу на нескольких участках реки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Работы по очищению берега на Оке. Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы"

Работы по очищению берега на Оке. Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы"

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», суда Муромского района водных путей в настоящее время занимаются берегочищением в районе 307-305 километров Оки на перекате Нижинй Ласинский. Там работают дноочистительный снаряд «ДТС-4» и баржа «Т-6».

Главная задача речников — не допустить попадание в русло крупнейшей в регионе реки древесины и прочего хлама.

Аналогичные работы силами технического флота Муромского РВП ведутся на 299 километре реки на Жуковской Печине, а также на Нижнем Базаровском перекате, где работают теплоход «Путейский-15», дноснаряд «ДТ-2» и баржа «Т-5».