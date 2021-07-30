Во Владимире сгорел дом

29 июля в 15.15 произошел пожар в частном жилом доме по адресу: г. Владимир, мкр. Рахманов Перевоз, ул. Лесная, д. 9А. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось горение кровли дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 160 кв. м, - сообщили в областном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет. В результате пожара пострадало чердачное помещение и комната на 2-м этаже.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.