Во Владимире привили почти 17 процентов горожан

Во Владимире продолжается вакцинация жителей города от коронавирусной инфекции. Как отмечают в мэрии, по состоянию на 29 июля первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 59598 жителей города. Оба компонента вакцины получили 43350 человек. Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4721 человек. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 68360 доз вакцины. При этом в регионе вновь стали больше болеть пожилые люди, старше 65 лет. За последнюю неделю число заболевших коронавирусом среди людей этого возраста выросла почти в пять раз. Причиной этого всплеска мог стать индийский штамм коронавируса, который по словам регионального управления Роспотребнадзора активно распространяется в регионе.