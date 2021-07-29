Во Владимирской области до конца года обещают восстановить права трехсот обманутых дольщиков

На сегодняшний момент во Владимирской области в едином реестре проблемных объектов зарегистрированы 8 многоквартирных домов, количество долевых договоров участия – 385. В этом году планируется восстановить права граждан по пяти объектам – это 331 договор долевого участия. Кроме того, у владимирцев, которые приобрели квартиры в доме №19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар города Владимира, тоже есть шанс узаконить свое жилье. Напомним, что этот дом построен с превышением этажности, поэтому его не могли ввести в эксплуатацию. Чтобы решить эту проблему, планируется утвердить новый проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, который изменит границы охранной зоны и позволит узаконить дом. Региональный Фонд защиты прав граждан − участников долевого строительства поможет защитить права владимирцев, купивших квартиры в доме № 13 на улице Музейной во Владимире (застройщик ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская Риэлторская компания») и доме на улице Пролетарской в Покрове (застройщик ООО «Виста»), застройщики которых признаны банкротами. Решить проблему дольщиков планируется в этом и следующем году. В областной администрации отмечают, что вопрос восстановления прав обманутых дольщиков актуален для области и ему уделяют особое внимание.

- К счастью, сегодня на рынке жилого строительства действует механизм эскроу-счетов, которые позволяют защитить наших жителей от подобных ситуаций и мошеннических схем при участии в долевом строительстве. Во Владимирской области по состоянию на 29 июля 49 застройщиков реализуют 118 объектов с применением эскроу-счетов. Из них по 56 объектам денежные средства привлекаются в рамках проектного финансирования», − отметил врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин.