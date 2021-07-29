Во Владимире улицу Сакко и Ванцетти могут закрыть для грузовиков

В областной столице улица Сакко и Ванцетти остается одним из главных мест незаконной торговли, от которой страдают и живущие рядом люди, и пешеходы, и автомобилисты, которым большегрузы перекрывают путь. Кроме того, в большинстве случаев у нелегальных торговцев нет никаких документов, удостоверяющих качество продукции и подтверждающих сведения о производителе и поставщике. 29 июля во время проверки на улице под знаками «Остановка запрещена» обнаружили припаркованными около полутора десятка большегрузных фур с арбузами и дынями. Были составлены протоколы за осуществление торговли в неустановленных органами местного самоуправления местах, а сотрудники ГИБДД оформили протоколы за нарушение правил дорожного движения. После того, как одна из незаконно припаркованных фур была принудительно эвакуирована на штрафстоянку на улицу Кулибина, остальные большегрузные автомобили покинули улицу Сакко и Ванцетти. Но по словам начальника городского управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией Андрея Леонтьева, сейчас прорабатывается вопрос о физическом закрытии улицы Сакко и Ванцетти для проезда большегрузных грузовиков со стороны улиц Батурина и Менделеева. Напомним, за нестационарное осуществление торговли в неустановленных органами местного самоуправления местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - в размере от 500 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 тысяч до 15 тысяч рублей. Кроме того, водители большегрузов, нарушившие правила парковки на ул. Сакко и Ванцетти, будут оштрафованы за нарушение требований знака «Остановка запрещена», а водитель эвакуированной фуры оплатит работу эвакуатора и пребывание автомобиля на штрафстоянке.