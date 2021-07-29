В Коврове многодетным семьям под дома выделили землю без коммуникаций

Как сообщает прокуратура Владимирской области, во время проверки надзорное ведомство выяснило, что в целях выделения многодетным семьям участков под строительство домов местные власти выделили землю на улице Линейной.

Однако в настоящее время на этой улице нет ни газа, ни воды, ни канализации, ни даже нормальных подъездных дорог. В связи с этим обстоятельством прокуроры обратились в суд с административным иском, потребовав обязать администрацию Коврова соответствующие коммуникации подвести.

В результате суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Фактическое устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.