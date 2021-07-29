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Спорт29 июля 2021 16:03

Ангелина Мельникова принесла Владимирской области бронзовую медаль Олимпиады

Ей не удалось обойти бразильскую гимнастку
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Завершился финал личного многоборья по спортивной гимнастике среди женщин. От России выступали Владислава Уразова и Ангелина Мельникова. Ангелина выступает в том числе за Владимирскую область.

На протяжении всего финала основными соперниками были американская гимнастка Суниса Ли и бразильская спортсменка Ребека Андраде. Они и завоевали олимпийское золото и серебро соответственно.

Бронза досталась Ангелине Мельниковой, четвертой стала Владислава Уразова.

Таким образом, в активе Владимирской области две медали - золото в командном многоборье, которое принес Артур Далалоян и бронза Ангелины Мельниковой.