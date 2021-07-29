Во Владимирской области вдвое увеличилось число жалоб на сферу ЖКХ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, число жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло с 299 до 570, при этом каждая четвертая была удовлетворена.

По большей части, жители региона жалуются на увеличение платы за «коммуналку», на некачественное предоставление этих услуг, на плохое содержание многоквартирных домов, а также на то, что нет прозрачности с расходовании денег коммунальщиками.

В надзорном ведомстве региона заверили, что продолжат реагировать на все жалобы. Например, в Кольчугино после обращения гражданина выяснилось, что компания ООО «ЖЭУ№3» с 1 апреля незаконно подняла плату за содержания жилья. После того, как в мае руководители управкомпании прокурор внес протест, жильцам сделали перерасчет, а виновного наказали в дисциплинарном порядке.