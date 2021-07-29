Во Владимирской области более трех тысяч гектар засадили лесами

Как рассказали в Белом доме, в первом полугодии во Владимирской области леса посажены на площади 3,6 тысяч гектар. Как отмечают чиновники, одна из главных задач федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» – воспроизводство лесных насаждений на всех участках, где они были вырублены или погибли. Во владимирской области леса уже посадили на более чем трех тысячах гектар, агротехнический уход проведен на площади 4,5 тысяч гектар, работы по дополнению ранее созданных лесных культур – на 2,6 тысяч гектар. Кроме того, организации, использующие владимирские леса для строительства линейных объектов, провели компенсационные высадки на общей площади 0,2 тысяч гектар. Оценят эти работы, как и положено по закону, осенью, после того, как будет понятно, сколько деревьев прижилось.