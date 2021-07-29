Во Владимирской области за сутки умерло девять человек

29 июля во Владимирской области лабораторно подтверждено 209 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 42812 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,1 процента из них занято (1534), свободно 311 коек.

39807 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 171 человек. За период наблюдения в области отмечено 1442 летальных случая (за сутки умерло девять человек).

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.