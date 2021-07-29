В Суздале на 54 миллиона рублей отремонтируют три улицы

Правительство РФ выделило Суздалю 54 миллиона рублей на ремонт дорог. Это связано с грядущим юбилеем города в 2024 году.

Как пояснил глава администрации Суздаля Сергей Сахаров, предполагается, что в ближайшие два года из федерального бюджета поступят еще два многомиллионных транша.

- В этом году на дорожно-пешеходную сеть Суздаля выделено более 100 миллионов рублей. Это и федеральные, и областные средства, и средства местного бюджета, - пояснил мэр Суздаля. - Выделенные правительством 54 миллиона уже поступили в Департамент транспорта и дорожного строительства. Готовятся конкурсные документы. После проведения торгов и определения подрядчиков приступим к ремонту дорог на трех улицах – Покровской, Садовой и Пожарского.

Напомним, что помимо денег на дороги из областного бюджета на благоустройство Суздаля было выделено свыше 154 миллионов рублей. На эти средства обустроят парковки, оборудуют смотровую площадку, модернизируют освещение.