В Муроме посетитель ночного бара украл велосипед, чтобы доехать до дома

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 21 июля в муромскую полицию обратилась 33-летняя местная жительница, сообщившая об исчезновении принадлежавшего ей велосипеда.

По словам женщины, двухколесный транспорт она всегда держала пристегнутым в подъезде, однако накануне утром велосипед на месте не нашла. Сумма ущерба составила 4000 рублей.

Оперативникам удалось выяснить обстоятельства происшествия и даже установить приметы подозреваемого, которым оказался 37-летний местный житель.

Мужчину задержали, и он сознался, что действительно стащил чужой велосипед. Как он сам рассказал полицейским, накануне он проводил время в одном из местных ночных баров, а выйдя из заведения вдруг обленился идти домой пешком. Тогда мужчина зашел в ближайший подъезд, отстегнул велосипед и укатил на нем. Добравшись до дома, муромлянин оставил транспорт в кустах и ушел. Впоследствии велосипед нашли именно там, где он и указал.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сам велосипед уже вернули законной владелице.