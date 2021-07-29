Ковровское управление троллейбусного транспорта оштрафовали за нарушение антимонопольного законодательства

Владимирским УФАС России рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «УТТ г. Коврова», ООО НКО «Расчетные решения». Предприятие в нарушение закона провело закупку у единственного поставщика, заключив с ним договор на оказание услуг по переводу денежных средств в рамках транспортной системы «Автоматизированная система оплаты проезда на территории Владимирской области». За административное правонарушение ковровскому управлению троллейбусного транспорта оштрафовали на 50 000 рублей. Также рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал должностное лицо, являющееся на момент совершения вменяемого нарушения генеральным директором ООО «УТТ г. Коврова» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.32 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.