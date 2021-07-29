В Муроме волонтеры отряда «Лиза Алерт» нашли пропавшую горожанку

Семидесятилетняя жительница Мурома ушла из дома во второй половине дня 23 июля в одном халатике и тапочках и пропала. Сначала родные пытались отыскать ее сами, а потом обратились за помощью. Заявка на поиск пропавшей женщины поступила в отряд через пять часов после ее пропажи, около часа ночи 24 июля. Поговорив с ее близкими, волонтеры поняли, что медлить нельзя, в том числе и потому, что пропавшей муромлянке нужно было принимать лекарства по часам. Три часа добровольцы объезжали город, расклеивали ориентировки, разговаривали с сотрудниками больниц и вокзалов. И их поиски увенчались успехом – около четырех утра один из экипажей отыскал женщину, которую сразу опознали родные.

- В рабочем чате в сети из Мурома была только я, поэтому я и занялась поиском экипажей. Попросила помочь ребят из местного молодежного автодвижения, которые ночами выезжают патрулировать город. Пять человек отозвались. Спасибо им огромное! С ними мы и начали работать по городу, начав с близких к дому нашей пропавшей улиц и постепенно расширяя радиус. Надеялись, что, если даже не найдем женщину мы, утром помогут ориентировки. И вот около четырех утра один из экипажей сообщил мне: «Кажется, только что видели похожую бабушку!». Я попросила их срочно развернуться и ехать к ней. Мы тоже помчались по адресу. Наша! Бабушка была испугана, замерзла, в одном тапочке, но жива! Мы посадили ее в машину, постарались укутать и успокоить, объяснив, что мы везем ее домой, к родным, - рассказала на официальной странице сообщества Анастасия Воеводина, старшая на месте поиска.