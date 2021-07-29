На фестиваль "Лето Господне" в Суздале пустят с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом

28 августа в стенах Ризоположенского монастыря в Суздале состоится VIII Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне», посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

В 11 часов состоится торжественное открытие. Для гостей будет работать ремесленная ярмарка, где свои изделия представят мастера из разных уголков Владимирской области. Помимо концерта колокольных звонов, а также мастер-классов, гостей фестиваля ожидает выступление Владимирского камерного хора и Филармонической хоровой капеллы Ярославской государственной филармонии «Ярославия». Их выступление можно будет услышать и в 19 часов.

Детская хоровая капелла ЦКМ, а также солистка Анастасия Хорошева совместно с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром исполнят кантату Сергея Прокофьева для меццо-сопрано, хора и оркестра, соч. 78 «Александр Невский».

Вход свободный. Для слушателей из Владимира от Театральной площади будет организован трансфер в Суздаль. Время отправления: 28 августа в 9:30 и в 17:30.

Согласно действующим ограничениям, пропускать будут лишь тех, у кого будет сертификат вакцинации или отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 72 часов). Наличие масок и перчаток при посещении мероприятия обязательно.