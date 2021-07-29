В Муроме по горячим следам раскрыли кражу из легкового автомобиля

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях к сотрудникам ППС обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой вора. По его словам, вечером он припарковал свою машину возле гаража в кооперативе, а когда вернулся днем заметил, что с его автомобиля исчезла часть комплектующая. Неизвестный похититель стащил даже аккумулятор.

Оперативники просмотрели записи с камер наблюдения, установленных на гараже, что в итоге помогло им установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. В тот же день его задержали, и он во всем сознался.

Оказалось, что муромлянин стащил детали и намеревался продать их, но не успел — запчасти изъяли из его сарая возле дома.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.