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Здоровье29 июля 2021 10:40

Во Владимирской области 29 июля коронавирус диагностирован у 209 человек

Заболеваемость пошла на спад
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 29 июля лабораторно подтверждено 209 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 55 случаев во Владимире, по 22 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, 20 случаев в Муромском районе.

11 заболевших в Кольчугинском, по 10 - в Вязниковском, Юрьев-Польском, Петушинском районах, 9 - в Собинском, 8 - в Суздальском, по 7 - в Александровском, Киржачском районах, 5 случаев в Меленковском, 4 - в Гороховецком, 3 - в Судогодском, по 2 - в Камешковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 812 случаев заболевания (10090 сл. в г. Владимире, 5062 сл. в Гусь-Хрустальном, 4629 сл. о. Муром, 3255 сл. в Ковровском, 2413 сл. в Александровском, 2376 сл. в Петушинском, 1753 сл. в Юрьев-Польском, 1778 сл. в Вязниковском, 1803 сл. в Кольчугинском, 1673 сл. в Суздальском, 1357 сл. в Собинском, 1369 сл. в Киржачском, 1223 сл. в Меленковском, 988 сл. в Камешковском, 978 сл. в Гороховецком, 852 сл. в Селивановском, 685 сл. в Судогодском, 528 сл. в г. Радужном).