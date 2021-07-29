Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 9:53

В Киржаче на складе обнаружена партия яблок без документов

Нарушение вскрылось во время проверки, проводимой региональным Россельхознадзором
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе проверки местного предпринимателя, занимающегося торговлей плодоовощной продукцией в Киржаче, у него на склады было обнаружено 47,3 килограммов яблок, на упаковке которых отсутствовала маркировка.

Более того — выяснилось, что документов, подтверждающих происхождение этих яблок, у бизнесмена тоже не оказалось, равно как и других сопроводительных документов.

В результате партию яблок изъяли и уничтожили. Всего же с 2015 года подобным образом было утилизировано 20 тонн подобных продуктов.