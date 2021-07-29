В Киржаче на складе обнаружена партия яблок без документов

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе проверки местного предпринимателя, занимающегося торговлей плодоовощной продукцией в Киржаче, у него на склады было обнаружено 47,3 килограммов яблок, на упаковке которых отсутствовала маркировка.

Более того — выяснилось, что документов, подтверждающих происхождение этих яблок, у бизнесмена тоже не оказалось, равно как и других сопроводительных документов.

В результате партию яблок изъяли и уничтожили. Всего же с 2015 года подобным образом было утилизировано 20 тонн подобных продуктов.