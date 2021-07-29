11 процентов жителей Владимирской области готовы получать зарплату в цифровых рублях

Служба исследований hh.ru выяснила готовы ли жители Владимирской области получать зарплату в цифровых рублях.

Основная часть работающих респондентов – 82% – получает всю зарплату на карту, еще 8% получают зарплату наличными, 10% - частично на карту, частично наличными. Доля тех, кто всю зарплату получает наличными деньгами, выше всего среди представителей сферы «Наука, образование» (20%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» (14%).

Среди тех, кто получает зарплату полностью или частично в безналичном формате, большая часть (90%) пользуется зарплатной картой, выпущенной в одном из 12 банков, которые участвуют в пилотном проекте ЦБ РФ по внедрению цифрового рубля. Однако лишь 18% респондентов знают об участии их «зарплатного» банка в вышеупомянутом проекте.

Опрос показал, что лишь 11% респондентов готовы получать зарплату цифровыми рублями (8% - полностью, 3% - половину суммы или меньше). 51% респондентов затруднилась ответить, а 37% категорически не рассматривают такой вариант расчетов с работодателем.