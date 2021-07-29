ФАП, построенный на территории нацпарка "Мещера" во Владимирской области, начал работу

.

Открытие нового ФАПа стало долгожданным событием для жителей деревни Аббакумово и соседних населённых пунктов Гусь-Хрустального района. ФАП был построен ещё в 2019 году, но открылся только сейчас.

Виной тому – правовая коллизия. Деревня Аббакумово располагается на особо охраняемой природной территории национального парка «Мещёра», в связи с чем возникла проблема с передачей объекта в собственность Уршельской районной больницы. Строительство в нацпарке потребовало согласования на федеральном уровне.

«Чтобы узаконить строительство ФАПа, администрация Уршельской районной больницы была вынуждена обращаться в арбитражный суд. В мае этого года Фемида признала право собственности на ФАП за районной больницей. 28 июня решение суда вступило в законную силу, а 14 июля получена лицензия на осуществление медицинской деятельности», – сообщила главный врач Уршельской районной больницы Изабелла Борисова.

В зоне обслуживания ФАПа – 300 человек деревень Аббакумово, Заболотье, Труфаново, Савинское, Гришки и села Эрлекс. В основном это жители старшей возрастной группы, которым медицинская помощь крайне необходима.