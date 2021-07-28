Артур Далалоян, выступающий на Олимпиаде за Владимирскую область, занял 6 место в личном многоборье

28 июля состоялся финал личного многоборья по спортивной гимнастике. В финал вышли гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян, выступающий за Москву и Владимирскую область.

Он неплохо выступал, но соперники оказались сильнее. Артур занял только шестое место. Это было его последнее выступление на Олимпийских играх. Но совершенно точно его запомнят как самого целеустремленного и упорного спортсмена. Ведь врачи говорил, что после разрыва ахиллова сухожилия он сможет начать ходить только к осени. А он не просто восстановился, но и смог помочь команде завоевать олимпийское золото!

Уже завтра в личном многоборье сразится за медали Ангелина Мельникова, которая выступает за Воронеж и Владимирскую область.