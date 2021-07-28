В ВЛГУ открылся пункт вакцинации от коронавируса

Как отмечают в главном вузе региона,университет ведет постоянную работу по профилактике COVID-19. Вакцинация преподавателей, сотрудников и студентов старше 18 лет ВлГУ уже давно проводится в городской поликлинике № 2 (студенческой) по адресу. Для того чтобы пройти процедуру, необходимо обратиться к администратору поликлиники или заранее записаться по телефону: 77-31-53 (код города 4922). А с 5 августа дополнительный пункт вакцинации откроется в здравпункте ВлГУ (корпус № 1, ул. Горького, 87, кабинет № 121). Записаться на процедуру можно в в дирекции института или у руководителя структурного подразделения, также заявку можно отправить по электронной почте: malahova@vlsu.ru. В университете напоминают, что на вакцинацию необходимо принести с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования: оригиналы и ксерокопии данных документов.