Во Владимирской области МЧС обследует торфяники при помощи беспилотников

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 28 июля сотрудники отдела применения беспилотных авиационных систем обследовали торфяные месторождения. Расположенные возле садовых товариществ «Новая жизнь» и «Дальний» Камешковского района. К счастью, ни одного очага возгорания специалисты не обнаружили.

Между тем, на сегодняшний день по области зарегистрировано уже 85 лесных пожаров, площадь которых, впрочем, по сравнению с прошлым годом выросла лишь в 1,3 раза, хотя самих пожаров стало больше в 2,5 раза.

Что касается торфяников, то общая площадь залежей торфа, по данным регионального ГУ МЧС, во Владимирской области составляет 110,2 тысяч гектаров, в общей сложности составляющих 723 торфяника. Из них 42,8 гектаров находятся в Гусь-Хрустальном районе, 17,37 гектаров в Собинском районе, 9,86 гектаров в Вязниковском и 8,44 гектаров в Камешковском районе.

В настоящее время к этим месторождениям приковано особое внимание сотрудников МЧС, так как торфянфые пожары по праву считаются одними из самых сложных в тушении.

Кроме беспилотных систем, торфяники каждый день обследуют пешком. К счастью, пока ни одного крупного возгорания на торфяных залежах региона в 2021 году не зафиксировано. Обследование торфяных месторождений будет продолжена.