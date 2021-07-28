Во Владимирскую область поступило более 6500 доз вакцины "Спутник Лайт"

В регион поступила первая партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в количестве 6524 дозы. Ее уже распределили между медицинскими организациями Владимирской области.

Как сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян, вакцина «Спутник Лайт» предназначена для вакцинации переболевших в возрасте от 18 до 60 лет, а также для ревакцинации тех, кто привился от новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина, основанная на одном векторе – штамме человеческого аденовируса. Она создаёт специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. По данным производителя, иммунный ответ формируется на 28-й день после прививки.

По состоянию на 28 июля первым компонентом вакцины привито более 204 тысяч жителей Владимирской области. Второй компонент получили свыше 154 тысяч человек. Всего планируется привить от коронавируса более 656 тысяч жителей региона, что составляет 60 процентов взрослого населения. Это позволит создать иммунологический барьер и остановить дальнейшее распространение инфекции.