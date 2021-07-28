Аномальная жара во Владимирской области губит урожай

27 июля в "белом доме" прошло совещание с представителями ведущих сельхозорганизаций Владимирской области. Собраться аграриев заставила аномально жаркая и сухая погода, установившаяся в области со второй декады июня.

Представители сельского хозяйства бьют тревогу. Урожай из-за жары и малого количества осадков может оказаться под угрозой. В большей степени пострадали яровые зерновые культуры (растения низкорослые, количество зёрен в колосе минимальное, зерно щуплое), масличные культуры, овощи открытого грунта (кабачки, морковь, капуста). На протяжении продолжительного времени нет прироста клубней картофеля.

По словам вице-губернатора Александра Ремиги, что в настоящее время департамент сельского хозяйства начали обследование полей "на предмет подтверждения последствий засухи в разрезе конкретного производителя", а еще запрошена информация у Гидрометцентра "по подтверждению аномальных погодных условий". После этого уже будут думать о том, какую помощь оказать аграриям.