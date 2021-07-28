Во Владимире ликвидирован порыв трубы на улице Соколова-Соколенка

Напомним — утром 28 июля в районе пешеходной зоны на улице Соколова-Соколенка произошла авария на сети водоканала, в результате чего без воды осталось больше десятка многоквартирных домов. Власти города заверили, что «Водоканал» уже занялся устранением проблемы.

- В настоящее время работы полностью завершены, последствия аварии устранили, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович в третьем часу того же дня.

К счастью, никто из людей в результате инцидента не пострадал. О «потерях» в имуществе также не сообщается.