Более тысячи малообеспеченных семей Владимирской области обращались за помощью в 2021 году

В 2021 году во Владимирской области более 1,1 тысячи малообеспеченных семей обратились за помощь в органы соцзащиты.

Одной из наиболее востребованных услуг стало предоставление семьям во временное пользование предметов первой необходимости (детских колясок, кроватей, пеленальных столиков, стульчиков для кормления, ходунков, манежей). Услугами пунктов проката уже воспользовались 83 семьи. Для 915 детей из малоимущих семей организованы курсы профориентации и обучения финансовой грамотности. При этом сделан акцент на использование интерактивных форм занятий, современных компьютерных методик и диагностических средств. Работой групп кратковременного пребывания в период каникул и реабилитационными программами выходного дня охвачено более 700 детей.

Оказывали помощь таким семьям и частники. Они предоставляли продукты, вещи, деньги, оказывали юридическую поддержку. В 2021 году адресную помощь получили уже 277 семей.