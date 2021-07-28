Прокуратура выяснила, что в Суздальском районе ртутные лампы население не утилизирует, как надо

Прокуратура Владимирской области установила, что администрации муниципальных образований города Суздаля, Павловского, Новоалександровского, Боголюбовского, Селецкого сельских поселений не очень хорошо работают в направлении сбора и накопления ртутьсодержащих ламп.

По мнению работников прокуратуры чиновники не очень хорошо информируют население о том, насколько опасны ртутные лампы. В итоге, местное население выкидывает лампы просто на помойках, вместо того, чтобы отнести их в специальные организации. Прокуратура решила проблему тем, что потребовала от глав администраций улучшить информирование населения. После этого на сайте администрации города Суздаля появилась соответствующая информация.

Кстати, владимирцы вполне возможно обошлись бы и без напоминаний, однако в регионе очень плохо с утилизацией ртутных ламп. О чем, говорить, если даже в областном центре нет ни одного пункта по утилизации, где сдать лампы можно бесплатно. Да и платная утилизация располагается в настолько неудобных местах, что кому-то проще донести опасный груз до ближайшей помойки.