Во Владимире выросла официальная цена за квадратный метр

В областной столице утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на третий квартал этого года в размере 38 153 рублей. Эта цена имеет значение при получение социальных выплат на приобретение жилья и признания горожан малоимущими, которые могут получить социальное жилье. Напомним, в первом квартале этого стоимость квадратного метра составляла всего 36 928 рублей. Но и после повышения официальная среднерыночная стоимость отличается от реальной. Так по данным риэлторов, средняя рыночная цена на вторничные квартиры в конце июля колеблется от 40 с копейками тысяч за квадратный метр (если речь идет о квартирах из четырех комнат и больше) до 77 с лишним тысяч за «квадрат» в однушках, а средняя цена составляет около 68 тысяч за квадратный метр.