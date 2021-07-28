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Общество28 июля 2021 14:23

За последние две недели во Владимирскую область поступило 70 тысяч доз вакцины от ковида

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Об этом 28 июля заявил исполняющий обязанности губернатора Александр Ремига во время совещания с собственниками отелей, гостиниц, хостелов и санаториев Владимирской области.

Кроме того, Александр Ремига поручил на следующей неделе провести для представителей гостиничного бизнеса ряд семинаров с участием квалифицированных медиков, которые в доступной форме проконсультируют по любым вопросам, связанным с коронавирусом и вакцинацией.

Кроме того, на совещании обсуждался вопрос массовой вакцинации сотрудников сферы гостеприимства. По словам Александра Ремиги, отели, гостиницы, хостелы и санатории Владимирской области готовы к этому. И если в ближайшее время все удастся сделать, то в указ №106 (в котором уточняются антиковидные меры) внесут новые послабления.