За последние две недели во Владимирскую область поступило 70 тысяч доз вакцины от ковида

Об этом 28 июля заявил исполняющий обязанности губернатора Александр Ремига во время совещания с собственниками отелей, гостиниц, хостелов и санаториев Владимирской области.

Кроме того, Александр Ремига поручил на следующей неделе провести для представителей гостиничного бизнеса ряд семинаров с участием квалифицированных медиков, которые в доступной форме проконсультируют по любым вопросам, связанным с коронавирусом и вакцинацией.

Кроме того, на совещании обсуждался вопрос массовой вакцинации сотрудников сферы гостеприимства. По словам Александра Ремиги, отели, гостиницы, хостелы и санатории Владимирской области готовы к этому. И если в ближайшее время все удастся сделать, то в указ №106 (в котором уточняются антиковидные меры) внесут новые послабления.