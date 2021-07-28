Границы исторического поселения Владимира определят за 3,5 миллиона рублей

Завершился аукцион на разработку проекта границ исторического поселения города Владимира. Конкурс на сайте госзакупок выиграла владимирская фирма ООО "НПФ "Тектоника".

Заказчиком проекта выступил департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. Изначально на разработку документов выделялось 6 миллионов 999 тысяч 600 рублей. Однако "Тектоника" снизила стоимость контракта до почти 3,5 миллиона рублей, то есть вдвое!

Теперь фирма должна до 15 августа 2022 года разработать "проект границ территории, предмета охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения и требований к градостроительным регламентам для участков, расположенных за границами территории исторического поселения, в которых находятся точки основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения федерального значения города Владимира".