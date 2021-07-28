Во Владимире на улице Соколова-Соколенка затопило новую пешеходную зону

Как сообщают жители микрорайона Доброе, на вновь построенной велосипедно-пешеходной дорожке образовалось большое скопление воды, а в ряде домов с №16 по №22 по улице Соколова-Соколенка отключили подачу воды.

В мэрии поспешили заверить, что в скором времени аварию устранят.

- Произошел порыв сети по причине износа трубы. С утра на месте работают сотрудники городского «Водоканала». Устранение аварии должно произойти раньше регламентных сроков, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Таким образом, в течение дня порыв должен быть полностью ликвидирован.