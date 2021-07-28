Во Владимирской области стало появляться больше фальшивых монет

За второй квартал года в банковском секторе Владимирской области выявлено 73 российские поддельные банкноты. Как отмечает Отделение Владимир Банка России, по сравнению с этим же периодом прошлого года количество обнаруженных фальшивок уменьшилось на 16 штук.

Чаще всего выявляются фальшивые банкноты крупных номиналов. Так, в апреле-июне выявили 57 пятитысячных подделок, что на 17 банкнот меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Поддельных тысячных банкнот обнаружено 11 штук, что, на 3 купюры меньше. Фальшивых двухтысячных выявлено 5 штук, годом ранее их не было.

Во Владимирской области исчезли фальшивые иностранные банкноты. В прошлом году была одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

Удивительно, но выросло количество поддельных монет: 10 фальшивок по 10 рублей против одной годом ранее. Специалисты обратили внимание на внешний вид монет: отдельные элементы рисунка на них не имели необходимой рельефности.

- Вопреки расхожему мнению, наличные деньги нельзя назвать «грязными». По результатам исследований, которые проводил Роспотребнадзор, на монетах коронавирус в обычных условиях погибает за одни сутки максимум. А на банкнотах — за двое-трое суток. Банкам по-прежнему рекомендовано определенное время выдерживать банкноты в хранилищах. Наличные деньги безопасны. При том, что сейчас активно внедряются электронные формы расчетов и в два раза увеличилась доля безналичных платежей, потребность в наличке существует. При этом монеты номиналом 10 рублей начинают оседать на руках у населения всё в большей степени, не возвращаясь в оборот, и их приходится дочеканивать. Модифицированная банкнота номиналом 10 рублей появится в 2025 году и будет покрыта специальным защитным составом, не уступая по качеству полимерным банкнотам, сообщила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.