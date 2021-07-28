Бывшего директора ГЛП «Радуга» обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, 62-летний бывший директор лазерного полигона «Радуга» в августе 2015 года в рамках федеральной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 года» заключило госконтракт со столичной фирмой по выполнению строительно-монтажных работ. Сроком окончания работ был прописан ноябрь того же года.

После подписания актов приемки в декабре 2015 года «Радуга» перечислила деньги на счета фирмы, однако оперативникам ФСБ стало известно, что часть работ в реальности оказалась не выполнена, а сама фирма-подрядчик вовсе находилась в стадии ликвидации.

По версии следствия, экс-директор полигона все это знал, но имел целью получить премию за освоение полученных средств из федерального бюджета в рамках программы.

В результате на экс-главу «Радуги» было возбуждено два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, общая сумма ущерба составляет 1,3 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело, объединенное в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Собинский городской суд.