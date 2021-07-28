Владимирцы, решившие поменять окна, вынуждены были возвращать деньги через суд

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области, действуя в интересах горожанки, обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителей. Владимирка и предприниматель заключили договор, согласно которому бизнесмен должен был изготовить и поставить пластиковый оконный блок, а заказчица – оплатить его, она внесла аванс. Однако принятые на себя обязательства в установленный срок предприниматель не выполнил. Истец просил суд расторгнуть договор по изготовлению, монтажу и установке изделий ПВХ, а также взыскать с предпринимателя в пользу горожанки денежные средства, уплаченные по указанному договору, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. С аналогичным иском к этому же предпринимателю обратилась другая горожанка, которая заключила аналогичный договор и внесла аванс. Однако окон и установки не дождалась. Добровольно возвращать ей деньги предприниматель отказался. В ходе рассмотрения дела судом установлен факт нарушения индивидуальным предпринимателем срока изготовления изделий, являвшихся предметом договора, в связи с чем у истцов возникло право на отказ от договора и возврат денежных средств. Судом удовлетворены исковые требования истцов. Заочные решения не вступили в законную силу.