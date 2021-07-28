В Петушинском районе отремонтируют 159 детских площадок

По поручению главы администрации района Александра Курбатова управлением жизнеобеспечения, цен и тарифов была проведена проверка всех детских площадок в районе. В Петушинском районе размещено 159 детских площадок: 38 в Петушках, 33 в Покрове, 22 в Пекшинском сельском поселении, 20 в Петушинском сельском поселении, 15 в поселке Вольгинский, 12 в Нагорном сельском поселении, 11 в поселке Городищи и 8 в городе Костерево. По результатам проверки выявлено, что в четырех муниципальных образованиях работы по ремонту и содержанию площадок выполнены в полном объеме – в городе Костерево и трех сельских поселения, в остальных поселениях работы продолжаются. По докладу глав администраций поселений, все площадки проверены, составлены акты проверки, ожидается завоз песка и ремонт согласно графику. Глава администрации Александр Курбатов попросил глав администраций городских и сельских поселений не допустить травматизма детей и ускорить проводимую работу по ремонту детских площадок.