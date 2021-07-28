Во Владимирской области 28 июля коронавирусом заболело 215 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 июля лабораторно подтверждено 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

51 случай во Владимире, 24 - в Ковровском, 23 - в Гусь-Хрустальном, 21 - в Муромском районах. 13 заболевших в Кольчугинском, 12 - в Вязниковском, 11 - в Юрьев-Польском, по 9 - в Петушинском, Суздальском районах, по 8 - в Киржачском, Собинском районах, по 6 заболевших в Меленковском, Гороховецком районах, 5 - в Александровском, 3 - в Камешковском, по 2 - в Судогодском, Селивановском, Радужном.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 42 603 случая заболевания (10035 сл. в г. Владимире, 5040 сл. в Гусь-Хрустальном, 4609 сл. о. Муром, 3233 сл. в Ковровском, 2406 сл. в Александровском, 2366 сл. в Петушинском, 1743 сл. в Юрьев-Польском, 1768 сл. в Вязниковском, 1792сл. в Кольчугинском, 1665 сл. в Суздальском, 1348 сл. в Собинском, 1362 сл. в Киржачском, 1218 сл. в Меленковском, 986 сл. в Камешковском, 974 сл. в Гороховецком, 850 сл. в Селивановском, 682 сл. в Судогодском, 526 сл. в г. Радужном).