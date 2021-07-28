В Муроме по горячим следам задержали напавшего на магазин налетчика

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 23 июля в дежурную часть муромской полиции поступило сообщение о том, что в одном из городских магазинов сработала тревожная кнопка.

На место был выслан наряд ППС, который выяснил, что незадолго до их приезда в торговую точку вошел неизвестный парень, напал на администратора, стал угрожать расправой и потребовал, чтобы ему передали находившиеся в кассе деньги.

Однако сотрудница магазина успела нажать на тревожную кнопку. Налетчик это увидел и убежал, но вскоре его приметы знали уже все наряды полиции. Спустя несколько часов подозреваемого, личность которого удалось установить, задержали в квартире у его знакомой, где он пытался спрятаться. Им оказался 26-летний местный житель, парень сразу во всем сознался.

Ранее он уже попадался полицейским и имеет судимость за кражи, грабеж и разбой. В настоящее время по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.