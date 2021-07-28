Футбольный клуб "Муром" пополнился тремя новыми игроками

В стане футбольного клуба "Муром" - пополнение. В команду пришли сразу три игрока, причем двоих болельщики хорошо знают - они уже выступали за муромский клуб.

В состав клуба вернулся опытный полузащитник воспитанник муромского футбола Дмитрий Зинович, ранее выступавший за владимирское "Торпедо". Кроме того, контракт с клубом подписал бывший игрок ярославского "Шинника" Никита Голуб. Нападающий выступал за "Муром" в сезоне 2019/2020.

Ещё одно приобретение "Мурома" - Роман Беляев. 33-летний нападающий в прошлом сезоне играл за клуб "Новосибирск".

К слову, муромлянин, вратарь Евгений Конюхов стал футболистом СКА из Ростова-на-Дону. С 2019 года его руководителем является рэпер Баста. В прошлом сезоне Конюхов играл за московское «Торпедо» и томскую «Томь». До этого он шесть лет представлял самарские «Крылья Советов» в ФНЛ и РПЛ. Также в послужном списке голкипера есть выксунский «Колёсник», дзержинский «Химик», владимирское «Торпедо», «Нижний Новгород», новосибирская «Сибирь» и «Тюмень».