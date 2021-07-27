Во Владимире в очереди на прививку от коронавируса стоит более пяти тысяч человек

Во Владимире продолжается вакцинация жителей города от коронавирусной инфекции. По состоянию на 27 июля, первым компонентом вакцины от ковида уже привито 58217 жителей города, а оба компонента вакцины получили 41906 человек. Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 5032 человека. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 65615 доз вакцины. Напомним, записаться на прививку можно через Госуслуги или по телефонам поликлиник, при этом без записи вам прививку не сделают. Сделать прививки от коронавируса во Владимире можно в семи медучреждениях:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).