За неделю владимирцы более полутора тысяч раз пожаловались на медицину

По данным Центра управления регионом, владимирцы за неделю с 14 по 21 июля оставили 2345 обращений, преимущественно воспользовавшись для этого порталом Госуслуги. Традиционно большая часть жалоб касалась здравоохранения – 1658. Также в топ-3 проблем постоянно входят ЖКХ и благоустройство – 248, и дороги, в том числе касающиеся ремонта и пробок,– 226. Все обращения переправляют в профильные ведомства, а горожане получают ответы. За минувшие семь дней ответов пришлось в среднем ждать 4 часа и 28 минут.