В Ставрово хозяин сбитой собаки сильно избил водителя автомобиля

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях в суд с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело по обвинению жителя Собинского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, вечером 29 июля прошлого года водитель автомобиля вместе с родственниками ехал по поселку Ставрово, когда перед машиной оказалась собака. К сожалению, животное попало под колеса автомобиля, после чего водитель остановился и вышел на дорогу.

Следствие установило, что в этот момент он заметил, что к нему приближается незнакомый мужчина — хозяин собаки. Водитель попытался предложить ему мирно обсудить ситуацию, однако тот без лишних слов ударил оппонента кулаком по лицу, а затем имевшейся при нем битой в левый бок. От ударов водитель потерял сознание. Как позже установили эксперты, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд.