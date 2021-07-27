Во Владимире выросла очередь на вакцинацию от коронавируса

Как сообщает мэрия Владимира, по состоянию на 27 июля в столице региона сделали прививки уже 58217 жителей, однако из этого числа второй компонент получили только 41906 человек.

Вместе с тем, в очереди на вакцинацию на сегодня во Владимире оказалось уже 5032 человека, что существенно больше показателя прошлых суток, когда в очереди числилось только 4265 человек, что на 767 владимирцев больше. Для сравнения — по сведениям за 22 июля число стоящих в очереди на прививку составляло 4044 человека.

При этом власти областного центра уточняют, что за все время кампании в регион поступило 65615 доз вакцины от коронавируса.

Желающие сделать прививку горожане по-прежнему могут предварительно записаться по телефонам медучреждений Владимира:

поликлиника № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;

поликлиника № 2 г. Владимира — 77-31-53;

горбольница № 2 г. Владимира — 53-57-84;

полицилиника № 4 г. Владимира — 77-32-01;

горбольница№ 5 г. Владимира — 77-34-90;

горбольница№ 7 г. Владимира — 45-61-36;

Отделенческая больница на станции Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13.