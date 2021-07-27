Ангелина Мельникова принесла второе олимпийское золото Владимирской области

Ангелина Мельникова уже завоевывала серебро на олимпиаде в Рио-де-Жанейро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состоялся финал женского командного многоборья. За сборную России выступали: Владислава Уразова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова, которая выступала в том числе и за Владимирскую область.

Несмотря на падение на бревне Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой, сборная России сумела сохранить лидерство, выступая в вольных упражнениях.

Россиянки обошли американок, заработав 169,528 баллов. На третьем месте сборная Великобритании.

Это уже второе олимпийское золото в копилку Владимирской области. Напомним, что вчера первую золотую медаль завоевали спортивные гимнасты, среди которых выступал Артур Далалоян.