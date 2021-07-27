На западе Владимирской области установился высокий класс пожарной опасности

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в связи с тем, что на большей части региона установилась сухая, жаркая погода, на западе области установился четвертый класс пожарной опасности, который считается высоким. Согласно прогнозу, он сохранится и 28 июля.

В связи с этим пожарные предупреждают о повышении рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, в том числе на торфяниках.

В связи с этим жителям и гостям региона, в особенности на западе, настоятельно рекомендуется не использовать открытый огонь, тщательно тушить окурки и не разбрасывать их, не проводить никаких огневых работ и не жечь траву, особенно вблизи лесов. Стоит помнить, что на разведение открытого огня, в том числа в мангалах на собственных участках, во Владимирской области сохраняется запрет, так как введен особый противопожарный режим. За открытый огонь граждан штрафуют на сумму от 2000 до 4000 рублей.

Вместе с тем, в МЧС предупредили, что из-за перегрева трансформаторов на подстанциях возможно отключение электричества. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».